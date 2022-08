‘Dia D’ contra Poliomielite e Multivacinação neste sábado

Assim como em todo o Brasil, a Ilhéus realiza neste sábado (20) o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. O serviço estará disponível das 8h às 16h, nas unidades de saúde Sarah Kubitschek, Euler Ázaro, Hernani Sá e no CAE III, antigo Sesp.

A Secretaria de Saúde (Sesau) explica que para atualização da situação vacinal, as crianças e os adolescentes deverão comparecer aos postos de saúde mencionados, com os pais ou responsáveis, e apresentar cartão de vacinação, cartão do SUS e RG ou certidão de nascimento.

A vacinação contra a poliomielite (também chamada de pólio ou paralisia infantil) tem como objetivo imunizar com uma dose de reforço todas as crianças de 1 a 4 anos, independentemente do esquema vacinal anterior contra a doença.

A multivacinação é voltada para adolescentes de até 14 anos, que poderão completar as doses da caderneta de vacinação, caso estejam em atraso. Já o imunizante contra a Covid-19 será aplicado em crianças e adolescentes de 3 a 15 anos.