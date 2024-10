Dia D de combate ao Câncer de Mama no Hospital Materno-Infantil

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, vai realizar na próxima quinta-feira (10), uma série de ações para destacar a importância da prevenção contra o câncer de mama e do autoexame. O Dia D do Outubro Rosa será marcado com pit stops no Alojamento Conjunto, ambiente que abriga puérperas e seus recém-nascidos; nas salas de espera da unidade; na Emergência Obstétrica e no Ambulatório do HMIJS, contemplando pacientes e acompanhantes com informações a respeito de como prevenir da doença que a cada ano atinge aproximadamente 60 mil brasileiras.

As ações também contemplarão as colaboradoras do HMIJS. O hospital vai ofertar exames de Ultrassonografia de mama e, em parceria com a Faculdade de Ilhéus, vai oferecer também exames citopatológicos para as profissionais que atuam na unidade hospitalar. Rodas de conversa sobre a temática também estarão sendo realizadas neste Dia D. Somente no ano passado, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) calcula que o Brasil tenha tido 73.610 novos casos de câncer de mama.

Primeiro hospital materno-infantil 100 por cento SUS da região sul do estado, o HMIJS é uma obra do Governo da Bahia gestada pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS). O HMIJS conta com 105 leitos, destinados à obstetrícia, à gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências, com funcionamento 24 horas e acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região sul da Bahia. O investimento do estado foi de aproximadamente 40 milhões de reais, entre obras e equipamentos. A unidade já realizou mais de 8.100 partos, sendo 300 de mulheres indígenas.