”Dia D de Diversão” do colégio Batista de Itabuna une conhecimento e diversão

“Foi uma atividade muito boa, gostei de tudo, da escola e das brincadeiras, foi muito divertido!”, disse Rayala Rebouças, de 10 anos, presente no “Dia D de Diversão” do Colégio Batista de Itabuna(CBI), ocorrido no sábado(6). Ela que é aluna de outra escola foi conhecer o CBI.

O encontro reuniu cerca de 100 crianças na escola itabunense. Além de animações com brincadeiras com participação de palhaços o “Dia D de Diversão” ofereceu oficinas de culinária, pinturas e escultura de balões.

Morador do bairro São Caetano, Robson Felipe de 10 anos, disse que gostou muito do dia: “Muito divertido, gostei das brincadeiras e das oficinas”, disse ele. Tiago Araújo contou que gostou muito da escola. Isaque Mendes de 8 anos disse que “achou o dia muito divertido, brinquei bastante”, ele contou.

A pequena Sophia Santos Freitas, de 7 anos, disse “amei o dia, gostei de verdade, tudo maravilhoso”, disse. Já Pedro Henrique disse que “adorou as brincadeiras e a escola”.

“Estamos satisfeitos com o evento, nosso compromisso como instituição de ensino é oferecer educação de qualidade e acreditamos que a ludicidade é importante na promoção da aprendizagem”, salientou Graça Guimarães, diretora do CBI.