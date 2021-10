“Dia D” de mobilização para inscrições nos cursos do Programa Educar para Trabalhar

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, nesta quinta-feira (14), o “Dia D” de mobilização da rede estadual para as inscrições da nova etapa do Programa Educar para Trabalhar. As atividades vão contar com um webinar que será transmitido através do YouTube a partir das 9h, no endereço https://youtu.be/qh7HPTuQgA8, com a participação intersetorial de convidados das diversas áreas da SEC e de parceiros ofertantes. A iniciativa vai contar, também, com equipes de atendimento em regime de plantão em 27 salas do Google Meet, das 9h até às 19h, para ajudar os estudantes de cada Território de Identidade que estejam com dúvidas ao realizar a inscrição, que segue até a próxima terça-feira (19).

>> Faça sua inscrição no endereço www.educacao.ba.gov.br/educarparatrabalhar

São 151 mil vagas ofertadas para 43 cursos em 10 eixos tecnológicos, ministrados em parceria com o Sistema S, composto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Ezequiel Westphal, falou sobre a importância do programa para o futuro dos estudantes. “A nova edição do Educar para Trabalhar ocorre em um momento muito significativo na rede. Os estudantes estão envolvidos com vários projetos de aprendizagem e os cursos ofertados possibilitam aos estudantes e às suas famílias perceberem novas oportunidades de qualificação que estão sendo proporcionadas pela escola”, afirmou.

*Sobre os cursos -* Os cursos terão duração média de três a cinco meses e a previsão é que as vagas sejam preenchidas em 2.656 turmas, com diversos cursos, dentre os quais os de Administrador de Banco de Dados; Agente Cultural; Agente de Gestão de Resíduos Sólidos; Agente de Informações Turísticas; Almoxarife de Obras; Assistente de Logística; Assistente Financeiro; Cerimonialista; Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos; Organizador de Eventos e Produtor Cultural.

O Programa Educar para Trabalhar integra as políticas públicas de assistência estudantil do Governo da Bahia, no âmbito do Programa Estado Solidário. O objetivo é promover a qualificação profissional dos estudantes, oferecendo oportunidades de aprendizagens e maiores condições de inserção no mundo do trabalho, conforme as demandas dos setores produtivos dos Territórios de Identidade da Bahia.

*Confira a programação da Webinar:*

• das 9h às 10h – Coordenação de Educação do Campo

• das 10h às 11h – Coordenação de Educação Quilombola

• das 1h às 12h – Coordenação de Educação Indígena

• das 13h às 14h – Coordenação de Educação de Jovens e Adultos

• das 14h às 15h – Coordenação de Educação Especial

• das 15h às 16h – Coordenação de Educação Integral

• das 16h às 17h – Coordenação de Educação Ambiental

• das 17h às 18h – Geral (NTEs)

• das 18h às 19h – Parceiros (SISTEMA S)