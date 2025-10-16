Dia D de vacinação atualiza cadernetas de crianças e adolescentes neste sábado em Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Estratégia de Atualização da Caderneta de Vacinação de Crianças e Adolescentes menores de 15 anos. A ação será promovida das 8h às 16h, em oito unidades de saúde do município, e das 8h às 12h, no CRAS Oeste, localizado no bairro Banco da Vitória.
A mobilização tem como objetivo verificar a situação vacinal e atualizar as doses em atraso, garantindo a proteção contra diversas doenças preveníveis e contribuindo para o fortalecimento da cobertura vacinal infantil e juvenil no município.
Locais de vacinação – das 8h às 16h
• CAE III (antigo SESP)
• UBS Sarah Kubitscheck
• UBS Esperança
• PSF Iguape
• UBS Olivença
• UBS Hernani Sá
• PSF Nossa Senhora da Vitória
• UBS Santa Dulce (Av. Princesa Isabel)
Local de vacinação – das 8h às 12h
• CRAS Oeste (Banco da Vitória)
A Secretaria de Saúde reforça a importância de que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação e o cartão do SUS da criança ou adolescente. Manter a caderneta atualizada é essencial para garantir a eficácia das vacinas e proteger a população contra doenças que podem ser evitadas.