Dia das Mães: Shopping Jequitibá realiza campanha “Seja presente sem sair de casa”

Em tempos de Covid 19 que levou ao fechamento do comércio e ao isolamento social, esse será um Dia das Mães diferente dos anos anteriores. Mas o Shopping Jequitibá, em Itabuna, preparou uma campanha especial para garantir o presente para quem nos deu a vida e nos cobre de afeto e atenção.

O delivery do Jequitibá garante a aquisição dos presentes com segurança sem sair de casa. Basta entrar na página oficial do shopping no Instagram (@shoppingjequitiba) e clicar no link que encaminhará ao site do Jequitibá (www.shoppingjequitiba.com.br). Lá, o cliente encontra a relação das lojas participantes e aí basta clicar no ícone da loja e fazer o pedido e escolha do presente através do número do wathsapp, confirmando o local da entrega,

A campanha “Seja presente sem sair de casa” tem a participação da Luz da Lua, Cacau Show, Anacapri, Lupo, Traços e Formas, Samsug, Bernard Jóias, Grelhados e Cia, Mersan, FioLaser, Kopenhagen, Melissa, O Boticário, Hope, CS Club,, Carmen Steffens, Le Biscuit, Arezzo,, Chilli Beans, Detalhes, Zayra, Colcci, Imaginarium, Piticas e C&A.