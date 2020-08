Dia de bons negócios na reabertura do shopping de Itabuna

Manoel Chaves Neto, diretor do Shopping Jequitibá, em Itabuna, mostra-se animado com o avanço da flexibilização do comércio do município. Como exemplo, ele usou números relativos ao primeiro dia de reabertura do shopping, ontem, 3. A seguir, informações detalhadas divulgadas pelo empresário em seu canal de comunicação com o que chamou de “Time e Família Jequitibá”.

Compartilho com vocês a minha imensa alegria, satisfação e motivação de seguir em frente acreditando em Itabuna, no Sul da Bahia.

Hoje, em nosso primeiro dia de reabertura do shopping Jequitibá, tivemos o público de 12.065 pessoas, 99,6% das lojas reabertas, das 11:00 às 19:00, passaram *3.040* veículos pelo nosso estacionamento, equivalente a 80% comparados ao mesmo dia de 2019, sendo que o horário era de 10:00 as 22:00, a loja Lê Biscuit alcançou um crescimento em vendas de *146%* em relação a 3/8/2019. Sou grato a Deus, ao pai que tive a edução que pude absorver, a confiança dos meus sócios, ao Sul da Bahia, a todos nossos amigos e parceiros lojistas, a todos vendedores (as) e ao nosso TIME, nossa FAMÍLIA JEQUITIBÁ, pois todo este resultado, tem a participação conjunta de todos nós, de cada um de vocês.