Dia do Amor: Boticário traz 30 opções de kits e combos em edição limitada

O Boticário, a marca de beleza mais lembrada e preferida para presentear*, reforça neste dia 12 de junho a beleza do amor pelo reencontro. Para a data, que a marca ressignificou desde 2022 como Dia do Amor, a fim de celebrar a pluralidade desse sentimento, o destaque para as 14 opções de kits presenteáveis exclusivos.

Além disso, tem os 16 combos, que contam com os principais sucessos da marca. Com até 30% de desconto em diversos produtos, os enamorados poderão celebrar a data presenteando a pessoa especial e celebrando o amor de forma marcante e sofisticada.

Os kits presenteáveis de edição limitada possuem valores entre R$ 86,90 e R$ 299, já os combos variam entre R$ 49,90 e R$ 214,90, com opções de produtos multicategorias, contemplando Perfumaria Masculina e Feminina, Cuidados com o Corpo e Home Scent.

Na linha de perfumaria masculina, temos o Kit Malbec, que conta com três itens que exalam a sensualidade do homem moderno, com duas fragrâncias masculinas: Malbec Desodorante Colônia na versão mini, com 50 ml, é uma fragrância amadeirada clássica e marcante.

Já o Malbec X Desodorante Colônia possui um caminho olfativo intenso e provocante. Complementando o kit, o Shower Gel Cabelo e Corpo Malbec X, que agrega mais praticidade para a rotina de banho, desenvolvido para tornar o momento de autocuidado mais completo e revigorante.

Para perfumaria feminina, o Kit de Lily é composto de três itens que, por sua vez, transmitem a mais pura perfumação dos lírios para o dia a dia de mulheres românticas. Com a miniatura de 30 ml do Lily Eau de Parfum, as notas marcantes do floral bouquet manifestam a energia da mulher delicada e sensível, mas também forte e empoderada.

O Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal Lily promove hidratação intensa, além de ajudar a evitar o ressecamento da pele causado pelo sol e pelo clima frio e seco. Para completar, a Geleia Iluminadora Desodorante Hidratante Corporal Lily proporciona uma pele radiante com efeito glow.

Os itens vêm embalados em uma caixa de presente especial com ilustração em aquarela e sua máxima sofisticação, por meio de colorações minimalistas em tons rosados e românticos.

Lançamento

O lançamento de perfumaria fica por conta de Botica 214 African Sunrise, que combina o frescor às nuances quentes e ensolaradas, proporcionando uma experiência olfativa única e envolvente. A nova fragrância chega com versão feminina, um floral frutal com notas de pêssego, frangipani e sândalo. Enquanto a versão masculina, traz a força do junípero, alecrim e patchouli, em um fougère amadeirado. Para essa novidade, temos opções de combos por R$ 214,90.

Para os amantes de cuidados corporais, o Kit Nativa Spa Orquídea Noire transforma a noite em um momento de cuidado com fragrância sensual em três itens indispensáveis para o amor próprio.

A Loção Noturna Desodorante Corporal Nativa SPA Orquídea Noire possui fragrância inspirada na Orquídea Noire para perfumar e seduzir. Já o Sabonete Líquido Esfoliante Corporal Orquídea Noire garante limpeza delicada que renova a pele, deixando-a uniforme e revitalizada, proporcionando uma explosão de perfumação marcante e sensual para seu corpo.

Para finalizar, a versão mini do Body Splash Nativa Spa Orquídea complementa o autocuidado noturno com sensualidade. Em homenagem ao dia do amor, os itens vêm embalados numa caixa de presente com arte personalizada com pinceladas e colorações minimalistas em tons de um roxo romântico.

As opções presenteáveis são encontradas em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço no site.

*Kantar, Worldpanel Division, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de dezembro de 2023. Total no Brasil; 9.079 lares. Marcas de Beleza são produtos como perfumaria, cuidados com a pele e maquiagem