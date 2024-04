Dia do Jovem: “Primeiro Emprego” celebra oportunidades

O Dia do Jovem, celebrado em 13 de abril, reforça a importância dessa fase em nossas vidas e a relevância dos jovens na sociedade. A juventude é uma etapa marcada por transformações sociais, biológicas e pessoais, quando a identidade do indivíduo está em formação e as escolhas começam a moldar o seu futuro. Reconhecer e celebrar essa jornada é fundamental para compreender e apoiar o desenvolvimento pleno dos jovens.

A Constituição Federal de 1988, juntamente ao Estatuto da Juventude, de 2013, confere a todos os jovens o direito de receber do Estado Brasileiro: saúde, educação, segurança pública, cultura, moradia, lazer, oportunidades de trabalho, dentre outros direitos. Para os efeitos do Estatuto da Juventude, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, os jovens representam uma parcela significativa, correspondendo a cerca de 23% da população no país. Este contingente representa não apenas uma força demográfica considerável, mas também um potencial de energia e criatividade que pode impulsionar mudanças positivas na sociedade.

Mais força para a juventude vencer

Nesse contexto, iniciativas como o Projeto Primeiro Emprego (PPE) ganham destaque como ferramenta para proporcionar oportunidades de inserção no mercado de trabalho para jovens recém-formados em cursos técnicos profissionais. Lançado em 2016 pelo Governo da Bahia, o projeto já beneficiou mais de 19 mil jovens, oferecendo experiência profissional e estimulando o aprimoramento do desempenho escolar. Desse percentual, os beneficiários são em média 75% mulheres e cerca de 85% declararam ser pretos e ou pardos.

É o que explica Marta Mascarenhas, Coordenadora do PPE na Secretaria da Administração do Estado (Saeb). “O PPE oportuniza a primeira experiência profissional para egressos do curso técnico de nível técnico nas escolas públicas estaduais. Essa oportunidade de trabalhar por dois anos, com carteira assinada, inicia uma gama de possibilidades profissionais, pois uma grande exigência do mercado de trabalho é a experiência profissional”, explicou.

Outro ponto enfatizado por Marta Mascarenhas é a oportunidade de aprendizado. Durante o contrato de trabalho, os beneficiários ainda participam de atividades para o desenvolvimento pessoal e na carreira, é o caso dos cursos de aperfeiçoamento profissional; de elaboração de projeto de melhorias, para aplicação em sua unidade de trabalho; o monitoramento de outros beneficiários; autoavaliações, dentre outros.

Prioridade com a excelência acadêmica

Para ingresso no Projeto Primeiro Emprego basta ter concluído o curso técnico de nível técnico na escola pública estadual da Bahia. As convocações obedecerão ao ranking de melhores notas, visando desta forma, imprimir o critério do mérito, incentivando o compromisso com a excelência educacional.

O início de um sonho. Essa é a definição de Lizandra Souza Cirino, para o Projeto Primeiro Emprego. A jovem relata que se sente realizada por ser beneficiária e por atuar na coordenação do projeto. “Através desta oportunidade, posso dizer que hoje eu sou uma profissional técnica de administração. Vivencio de perto os dois lados do projeto: como beneficiária e colaboradora na execução das atividades do Primeiro Emprego”, disse.

Adonias Pinto dos Santos destaca as oportunidades adquiridas com o Projeto Primeiro Emprego e o estímulo constante ao aprendizado. “Sou grato por essa abençoada oportunidade de trabalhar pela primeira vez e de adquirir experiência. Não é do dia para a noite que se consegue trabalhar em uma empresa com carteira assinada. É uma chance única de aprender e colocar em prática todo aprendizado, relatou.

O desenvolvimento do perfil profissional integral nas dimensões técnicas e éticas é notado nessa jornada profissional de Joseph Mello Hodges, conhecimentos, habilidades e qualificações sociais e profissionais, que farão toda a diferença em sua vida. “Estou gostando muito do ambiente de trabalho, dos colegas e das novidades que encontro com frequência. A melhor parte do PPE para mim, com toda certeza, foi adquirir confiança e segurança para executar atividades que requisitam essas qualidades, aumentando minha autoestima como pessoa e profissional”, comentou.

Projeto Primeiro Emprego

A execução do projeto é gerida pelo comitê gestor composto pelas secretarias do Trabalho e Emprego; Educação; Administração; Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Rural, além da Casa Civil. A intermediação dos profissionais é realizada exclusivamente pelo Sistema Nacional de Emprego na Bahia (SineBahia).

Os contratos têm duração de um ano e podem ser renovados por mais um ano. A iniciativa é viabilizada por meio de contratos com a Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) e a Fundação Estatal de Saúde da

Família (FESFSUS). (Fonte: Ascom/Saeb)