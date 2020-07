Dia do Maçom é instituído no calendário de Itabuna

A partir deste ano, o 20 de agosto entrará no calendário de eventos de Itabuna como Dia Municipal do Maçom, com direito a sessão solene da Câmara de Vereadores. Recentemente aprovado no Legislativo, o projeto que institui a data comemorativa é de autoria do edil Ricardo Xavier (Cidadania), que é presidente da Casa, e contou com relatoria de Júnior Brandão (Rede).

Xavier destaca o quão valoroso é o reconhecimento à importância dos integrantes da maçonaria – instituição de indiscutível trabalho social e compromisso de décadas com o bem comum. Agora devidamente referendadas por lei, as solenidades e atividades comemorativas à data deverão ser comunicada aos poderes públicos e à sociedade organizada. E a organização do evento ficará a cargo das seis lojas maçônicas sediadas no município: Areópago Itabunense; Areópago Grapiúna; Antônio da Silva Costa; Acácia Grapiúna; Construtores do Templo e Vinte e Oito de Julho.

A exemplo de tantas filiais da centenária entidade em diversas partes do Brasil e do exterior, as lojas maçônicas itabunenses fazem jus à cultura de valores como honradez, liberdade e honestidade. Nada mais legítimo, portanto, que os festejos anuais pelo Dia do Maçom.