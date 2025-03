Dia Internacional da Mulher é comemorado na EMASA com café da manhã e roda de conversas

As comemorações do Dia Internacional da Mulher para as colaboradoras da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) foi antecipado e festejado com um café da manhã de sexta-feira, dia 7, no auditório da Estação de Tratamento de Água (ETA), no Bairro São Lourenço.

O evento foi organizado pelo Setor Psicossocial da empresa, coordenador pela psicóloga Erilania de Melo e a assistente social Maria D’Ajuda Nascimento, e reuniu dezenas de funcionárias dos diversos departamentos da EMASA.

Na abertura, a técnica em Segurança do Trabalho, Fabiana Soares, falou sobre o papel da mulher na questão religiosa, desmistificando o papel da submissão da mulher, como alguns, equivocadamente, interpretam a partir de textos da Bíblia.

O diretor Administrativo Moisés Figueiredo, representou o presidente Ivan Maia, felicitou as mulheres pela importância de sua data, 8 de Março.

“Esse encontro comprova que a EMASA é feita por mulheres e o papel que vocês desenvolvem na empresa é de vital importância para o trabalho e serviços que são prestados à população de Itabuna. Parabéns a todas pelo Dia Internacional da Mulher”, felicitou Figueiredo.

Também foi realizada uma roda de conversas sobre a saúde da mulher, coordenada pela enfermeira e agente sanitária da EMASA, Verônica Luz.

A data dedicada ao Dia Internacional da Mulher foi criada em 1917 para a celebração da luta pelos direitos das mulheres. Por isso, é um marco essencial para o reconhecimento e fortalecimento do papel feminino nas relações econômicas e sociais.

Além do diretor Administrativo Moisés Figueiredo, também prestigiaram o evento, o diretor de Planejamento, José Silva, a Procuradora Jurídica, Fabiana Rocha, a subsecretária de Saúde e integrante do Conselho de Administração da EMASA, Lânia Peixoto, e o vereador Babá Cearense (PP), que representou o Poder Legislativo.