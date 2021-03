DIA INTERNACIONAL DA MULHER!          

Antonio Nunes de Souza*

Sendo pouco elogiar essa criatura maravilhosa diariamente, temos ainda a obrigação, compromisso e reconhecimento de, sem nem pestanejar, derramar uma série de babações e adjetivações qualitativas, não só pelos méritos peculiares, como também as novas nuances e capacitações que são adquiridas através do tempo, captadas num piscar de olhos por essas mimosas e belas flores humanas!

Se eu já dizia que ser mulher é uma dádiva, hoje reforço, pleonasticamente, dando uma dimensão bem maior à máxima de Caetano na canção “Linda” que ele diz: Você é mais que demais! Eu, ousadamente e sem medo de errar, digo que as mulheres são muito que demais. Ao contrrio que os tolos homens dizem que elas os complementam, digo com veemência, que quem se completa na vida através da mulher é nada mais, nada menos que o velho e já não mais existente sexo forte: o homem!

Na verdade, no passado, essa medição de forças entre os gêneros tinha um certo sentido, pois, erroneamente, a sociedade educava as mulheres para as atividades mais frágeis e caseiras, imaginando que elas eram incapazes de desempenhar determinadas funções profissionais, ou domésticas.

Esse comportamento demorou séculos para que elas, numa luta insana e inteligente, aos poucos irem provando que são capazes e competentes para fazerem o que qualquer homem faz, apenas usando a coerência e bom senso, sem precisar ser uma fera como o leão e ter a força de um elefante. Hoje elas sabem que basta apenas um sorriso na hora dos apertos, que aparecem dezenas de homens sarados para auxiliá-las e ainda se sentirem envaidecidos e orgulhosos!

Talvez, a área mais demorada de começar a ser explorada pelas mulheres tenha sido a política, porém, mundialmente, esse fato tem sido ampliado e, felizmente, tem-se colhido bons resultados de uma maneira geral!

Enfatizei a parte política em função do alvo e os canhões femininos estarem apontados, fortemente, nessa direção e, provavelmente, acontecerá e, todos os países. Temos como um exemplo atual a vice presidente dos Estados Unidos que, além de mulher, ainda pertence a honrada e digna etnia negra!

Parabéns para todas as minhas queridas mulheres, pois vocês foram e continuaram sendo a razão da minha vida e, com certeza, construirão um mundo melhor no futuro!

*Escritor-Historiador-Membro de Academia Grapiúna de [email protected]ot.com