Dia Mundial da Água: CVR Costa do Cacau conscientiza sobre uso racional

Esta terça-feira (22), Dia Mundial da Água, deve ser aproveitada para conscientizar a comunidade para a preservação desse recurso. Afinal, é essencial para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. Mas, mantidas as atuais taxas de consumo e exploração, poderá inviabilizar o abastecimento de milhões de pessoas em todo o mundo nas próximas décadas.

A CVR Costa do Cacau, empresa credenciada pelo Inema e Ibama para receber e armazenar resíduos sólidos no sul da Bahia, tem o compromisso com a conservação do meio-ambiente e o consumo racional da água.

Entre as dicas fornecidas pela empresa estão ações simples que fazem grande diferença, como: tomar banhos rápidos e uso racional na lavagem de louças e roupas, escolher alimentos saudáveis e da época que exigem menos uso de água, desligar aparelhos eletrônicos quando está dormindo ou fora de casa, o que além de reduzir o consumo de energia, também reduz o volume de água utilizada, além de reaproveitamento da água na lavagem de carros, calçadas, etc.

A CVR Costa do Cacau está implantando um Centro de Educação Ambiental, que estará aberto à comunidade, para realização de palestras e apresentações com uma ampla abordagem da educação socioambiental. Aí está incluso o consumo responsável de água e conservação dos mananciais.