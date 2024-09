Dia Mundial da Segurança do Paciente é celebrado com Pit-Stop no Hospital de Base

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), realizou na terça-feira passada, dia 17, um Pit-Stop para celebrar o Dia Mundial da Segurança do Paciente.

A data tem por objetivo aumentar a conscientização sobre a segurança do paciente em todos os setores da saúde. O tema para a campanha deste ano foi “Melhorar o Diagnóstico para a Segurança do Paciente,”tendo destacado a importância de diagnósticos precisos para garantir cuidados de qualidade e segurança.

No HBLEM, a ação foi promovida pelos Núcleos da Qualidade Hospitalar (NQH) e de Segurança do Paciente (NPS) com abordagem do tema, distribuição de panfletos e pirulitos personalizados para os colaboradores da assistência, estudantes do Estágio Supervisionado na área da saúde e acompanhantes de pacientes.

A intenção foi mobilizar o público sobre a importância do diagnóstico correto e ações que podem ajudar na redução de riscos de tratamentos inadequados, garantir decisões terapêuticas baseadas em informações precisas e reforçar a confiança dos pacientes no Sistema Único de Saúde.

Segundo a coordenadora do Núcleo da Qualidade, Nathália Azevedo, a escuta ativa da história do paciente, o uso de tecnologias, o trabalho em equipe e a educação continuada, bem como a comunicação eficiente, são fundamentais para que a equipe assistencial promova a segurança do paciente.

“Pacientes se sentem mais seguros e confiantes quando recebem diagnósticos corretos e transparentes”, finalizou.