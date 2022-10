Dia Nacional da Guarda Municipal não passou em branco em Itabuna

Para marcar a passagem do Dia Nacional da Guarda Municipal, comemorado nesta segunda-feira, dia 10, a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SESOP) reuniu parte do efetivo da Guarda Civil do Município no Centro Administrativo Firmino Alves para balanço das ações e uma confraternização com Café da Manhã.

O evento contou com a presença do titular da SESOP, secretário Humberto Matos, do ex-secretário de Gestão e Inovação José Alberto de Lima Filho, e do novo comandante da Guarda Civil Municipal, Roberto Augusto dos Santos, que na oportunidade reforçou a importância do reconhecimento do trabalho desempenhado no dia a dia pela GCM.

“Nossos agentes vêm sendo capacitados constantemente para que possamos prestar um serviço de excelência, seja no trânsito e nas rondas preventivas, sempre próximos à população. Iniciativas como esta, servem para estimular os guardas-civis a terem mais prazer no seu trabalho”, comentou o comandante da GCM.

Além das atribuições legais da GCM, o comandante Roberto Augusto cita que uma de suas metas de trabalho será a realização nas escolas de ações de cunho social. “Em reunião com o Núcleo Social da GCM já traçamos algumas estratégias a serem executadas não só nas unidades escolares, como também nas praças públicas de Itabuna, por meio de ações educativas”, explica.

A DATA

O Dia Nacional da Guarda Municipal comemora a criação dessa instituição que zela pelo patrimônio público e pela segurança dos cidadãos em apoio às instituições da segurança pública. Foi definido, em 1993, pelo Congresso Nacional de Guardas Municipais, realizado em Curitiba (PR), tendo sido instituído oficialmente pela Lei Federal nº 12.066/2009.

O objetivo constitucional da Guarda Municipal é proteger os usuários e servidores dos serviços públicos, preservar o patrimônio do município, evitar conflitos e atos de vandalismo em praças, parques, escolas, centros de saúde e outros locais com grande concentração de pessoas, além de auxiliar as polícias Civil e Militar.