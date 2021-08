Diário Bahia com nova cor e tradição de sempre

O jornal Diário Bahia aposta numa nova identidade visual. A cor verde dá lugar ao azul, ao tempo em que segue intacto o compromisso de noticiar fatos apurados e que interessem à população regional. A cor original acompanha o jornal desde 1999, quando foi apresentado ao público.

Já são, portanto, mais de 22 anos de circulação ininterrupta. Adaptações sempre acompanham este veículo, aberto aos desafios do fascinante mundo da comunicação.

Veja a edição desta semana, com destaque para o anunciado reforço na segurança com videomonitoramento e reconhecimento facial em Itabuna; as perspectivas para entrada do municípío no Consórcio Litoral Sul, entre outras notícias e artigos. Confira aqui.