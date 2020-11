A edição do Diário Bahia, nas bancas e online, registra a visita do governador Rui Costa selando o início das obras do Porto Sul; baixo estoque e o clamor por doações no Banco de Sangue de Itabuna; números que indicam o risco de 2ª onda da Covid-19; a bela trajetória e reflexões com o professor, ator e diretor Jorge Batista. Confira aqui.