Está nas bancas a mais nova edição do Diário Bahia, com destaque para a reta final rumo à posse dos eleitos para Prefeitura e Câmara de Itabuna; perspectivas sobre vacina contra coronavírus; o exemplo de uma escola municipal em Itapé com excelentes resultados no IDEB. Opinião, coluna e muito mais. Confira aqui.