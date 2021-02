O Diário Bahia, um dos poucos jornais impressos que circulam no estado, destaca as normas num fim de semana de lockdown; o cenário de caos nos hospitais de Itabuna… Mas, num contexto fora da pandemia, o sucesso da Biofábrica, procurada para parceria com grupo internacional; as opções de turismo rural na bela estrada do chocolate; as demandas levadas pela secretaria de Educação de Itabuna para volta às aulas. Confira clicando neste link.