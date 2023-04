A edição do Diário Bahia, nas bancas e on-line, traz notícias do eixo Itabuna-Ilhéus, além de informações válidas para todo o estado. Entre os destaques, posicionamentos sobre a tentativa de empréstimo do Executivo de Itabuna junto ao Banco do Brasil; opiniões de artistas sobre o processo de requalificação do Centro de Cultura Adonias Filho; programação da Semana de Conscientização do Autismo; convocação de professores pelo REDA na rede estadual. Saiba mais clicando aqui.