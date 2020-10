Recomendações médicas quanto à prevenção do AVC (Acidente Vascular Cerebral), entre as principais causas de morte no sul da Bahia; reabertura do cinema no Shopping Jequitibá, com todas as normas de segurança; investimentos do estado em populações indígenas. Estes são alguns dos destaques do Diário Bahia, que você acompanha clicando aqui.