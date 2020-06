A edição do Diário Bahia, impressa e online, destaca a proximidade da inauguração da nova ponte no Pontal, em Ilhéus; a habilitação do laboratório da Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz), com equipamentos “padrão ouro” para diagnóstico do coronavírus; as providências do Shopping Jequitibá para reabrir com segurança, entre outras notícias. Também as colunas de Mariana Benedito, Marco Wense e Ramiro Aquino. Confira clicando aqui.