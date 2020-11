Diário Bahia traz destaques de Itabuna e Ilhéus após eleição

O Diário Bahia, um dos poucos jornais impressos no interior baiano, traz entrevistas com os prefeitos eleitos de Itabuna e Ilhéus, Augusto Castro e Mário Alexandre (ambos do PSD); uma análise do sociólogo Agenor Gasparetto sobre o resultado das urnas nas duas principais cidades sulbaianas; a atualização da Lei Orgânica do Município de Itabuna (LOMI) na Câmara de Vereadores, além de notícias de educação, economia, emocionante artigo de Dr. João Otávio Macedo sobre a saudosa esposa Zina Macedo. Veja mais clicando aqui.