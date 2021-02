A edição do Diário Bahia, nas bancas e online, destaca o cenário político, com destaque para a abertura do Ano Legislativo, com a presença do prefeito Augusto Castro; entrevista com o presidente da Câmara, Erasmo Ávila; campanha que concede bolsas na Faculdade de Ilhéus, entre outros assuntos. Veja mais clicando aqui.