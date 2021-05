Dicas para não perder muito tempo escolhendo seu filme do final de semana

Você é daqueles que nos momentos de indecisão acaba passando mais tempo navegando nas plataformas de streaming em busca do filme ideal para assistir nos momentos de descanso do que efetivamente vendo algum filme? Saiba que isso é bem comum nos dias de hoje, em meio a tantas opções disponíveis geradas pela explosão do entretenimento online. Mas, para que você não perca mais tempo e consiga aproveitar melhor os seus finais de semana, separamos uma série de dicas que podem facilitar a sua tomada de decisão.

Utilize redes sociais temáticas

A internet está cheia de plataformas de recomendações de filmes. A maioria delas é baseada em algoritmos que reconhecem o que você assistiu e gostou e então dão algumas dicas de produções parecidas.

Entretanto, se você não confia tanto na inteligência artificial e prefere receber dicas mais humanas, temos duas recomendações. A primeira delas é o Filmow, que é uma das maiores redes sociais para os amantes dos filmes e das séries. Lá, você pode registrar tudo o que você já assistiu, dar avaliações e ver o que os usuários com os mesmos gostos que você também curtiram. Além disso, você pode adicionar amigos e acompanhar o que eles estão vendo, recebendo assim várias dicas.

A segunda é o IMDb, a maior base de dados sobre produções audiovisuais da internet. Além de ver as informações sobre os filmes, você pode navegar entre seus atores e diretores favoritos e encontrar recomendações. Mas, a melhor função da plataforma para descobrir filmes é vendo as listas feitas pelos usuários. Assim, você pesquisa uma produção que gostou muito e vê em quais listas ele está presente, tendo várias dicas de outros filmes para ver.

Acompanhe blogs e autores que falam sobre cinema

Existem muitos criadores de conteúdo sobre cinema na internet. Então, você pode pesquisar alguns filmes que gostou muito e ver quais deles estão falando bem daquela produção. Assim, você já consegue filtrar os que têm o mesmo gosto que você. Então, você poderá acompanhar as novidades e recomendações durante a semana e já deixar tudo separado para poupar o seu tempo nos dias de folga. Assim, além das dicas, você também terá resenhas sobre os filmes, já sabendo o que esperar na hora de vê-los.

Entre em sites que indicam onde assistir

Com a enorme variedade de serviços de streaming, mesmo depois que escolhemos o que assistir, ainda perdemos muito tempo procurando onde a produção está disponível. Sites como o LateNightStreaming acabam com estes problemas, pois eles reúnem o catálogo das principais plataformas em uma só página.

Dessa maneira, você consegue buscar o que quer assistir e rapidamente o site indicará em qual serviço de streaming ou aluguel aquele filme está disponível. Se você assina vários serviços, estas plataformas podem facilitar muito sua vida.