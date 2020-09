Antonio Nunes de Souza*

“Foram me chamar, estou aqui que é que há!”

Esse foi seu jargão/refrão quando veio para sua quinta gestão e agora, depois das normais controvérsias sempre acontecidas em seus governos, segundo começa a ser cogitado e divulgado que ele já resolveu e disse: Se é para a felicidade geral de Itabuna, diga ao povo que fico!”.

Desta feita, aproveitou o grito histórico do membro do reinado português, para justificar sua continuação na cadeira de prefeito, batendo dois recordes ao mesmo tempo: ser hexa e quebrar o tabu de ser um vencedor de reeleição!

Essa notícia me deixou boquiaberto, pois não tem quinze dias que ele foi determinado pela justiça para ser exonerado do cargo e com suspenção de três anos inelegível, ele levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, fica no cargo e ainda decide ser candidato!

Que homem é esse, mermão?

Na minha crônica passada eu disse que ele era “o cão chupando manga” imaginando que estava até exagerando, mas, mediante essa nova possibilidade que está sendo aventada, tenho a obrigação de usar o jargão mais forte para determinar seus poderes grandes e extra terrestres; É O CÃO QUE VIU CAPETA!

Ainda não tenho segurança da notícia, mas, como já foi divulgada, temos obrigação de falar algo sobre esse assunto de grande importância na política da nossa comunidade, inclusive por ser totalmente inusitada, que por certo deixará os pretensos candidatos, completamente preocupados, pedindo a Deus que seja “fake news”.

A verdade é que Fernando Gomes sempre nos surpreendeu e continua surpreendendo politicamente, mesmo com seus rompantes nada elegantes, como quando disse: Quem quiser que morra! Uma vez que tenho certeza, que ele quis apenas alertar o povo para não sair de casa, pois, saindo estava sujeito a morrer. E isso é fichinha comparando com os comportamentos descabidos e descortês do nosso presidente, com xingamentos, grosserias e ofensas a quem quer que seja!

Vamos aguardar ele próprio bater o martelo, para que possamos ver os reboliços que acontecerão, as mudanças de coligações, as prováveis desistências e as reações nas pesquisas!

Que homem é esse meu Deus!

Vade retro Satanás!

*Escritor-Historiador-Membro da cademi Grapiúna de Letras