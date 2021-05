Digo Martins mira sucesso com arrocha, sertanejo e forró

Com músicas autorais e sede de continuar na trilha do sucesso, o cantor itabunense Digo Martins aposta no irresistível tripé romântico, sertanejo e arrocha que tanto caiu no gosto da galera. Ah! Uma pitada de forró também não pode faltar, garante.

Aos 31 anos, esse jovem está entre os artistas que sentem a perda de espaço com a pandemia, mas disse ser esperançoso. Batizado como Rhodrigo, começou na estrada da música como baterista, aos 13, e daí não parou mais.

Agora, ele dedica-se a lives (próximas a convite de Camamu e Coaraci), toca em barzinhos e continua escrevendo músicas que pretende ver transformadas em hits. É o caso de “Chora Bebê”, “Minha ex se revoltou” e “Coração aposentado”.

Quem tiver conhecer e contratar o trabalho de Digo Martins pode telefonar para (73) 98818- 7720 ou entrar no Instagram @DigoMartins.