Diplomação carimba 43% de reeleição na Câmara de Itabuna

A Justiça Eleitoral diplomou, na manhã de terça-feira (10), no Teatro Candinha Doria, os candidatos eleitos em outubro de 2024 em Itabuna. No Legislativo foram confirmados os nomes dos nove vereadores que tiveram os mandatos renovados em 2025 – ou seja, 43% dos atuais permanecem na Casa.

Assim, está confirmada a recondução de Wilma de Oliveira (PCdoB) como única representante feminina na Câmara. Assim como ela, chegam ao segundo mandato consecutivo os vereadores Erasmo Ávila e Sivaldo Reis (ambos do PSD); Danilo Freitas (UB), Luiz Júnior (PSDB), Kaiá da Saúde (Podemos) e Manoel Porfírio (PT), que será diplomado em seguida, porque teve um mal-estar antes da cerimônia.

Também foram diplomados os edis Ricardo Xavier (Cidadania) e Ronaldo Geraldo (Republicanos), ambos com mais de três mandatos no currículo. Além da experiência, seguem a tônica de defender a retomada do desenvolvimento econômico de Itabuna, bem como a liderança dela como pólo na macrorregião sul da Bahia.

A diplomação também contou com a presença dos novos vereadores. Alguns deles, inclusive, de volta à à vereança, como é o caso de Babá Cearense (PP). Compõem o quadro de novatos os seguintes nomes: Bruno Bileco e Zé Alberto (ambos do PSB), Eldon Orêa, Denilton Santos e Zói Amigo de Itabuna (os três do Avante), José Carlos da Saúde (Solidariedade), Paulinho do Banco (PCdoB), Robson Rigaud (DC), Silas da Saúde (PSD), Delegado Clodovil (PL) e Thales Silva (Republicanos).