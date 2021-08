Direto dos Estados Unidos, itabunense prepara filme sobre surf

Aos 27 anos, o itabunense Giovanni Costa Massa vive novas experiências de criação no universo da “sétima arte”. Desde o bacharelado em Cinema na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Brasil, ele formou-se em Filme e Televisão pela Orange Coast College, em Hollywood, e passou um período no New York Film Academy, ambas nos Estados Unidos.

Um dos trabalhos em preparação, produzido, escrito e dirigido por ele naquele país, é o curta-metragem sobre surf “The Day of the Shred. Filmado em Newport Beach, na Califórnia, o roteiro de 21 minutos traz os personagens Aaron e Mateo. Eles tentam surfar para quebrar a maldição de uma onda possuída por espíritos zumbis.

Animado, Giovanni lembra que se trata do primeiro filme de ficção brasileiro com a temática do surf –vem exatamente num tempo em que esse esporte chega às Olimpíadas. “É um dos primeiros curta-metragens de ficção sobre surf no mundo. Mistura comédia, aventura, ação esportiva e terror, numa história que aborda temas importantes como a diversidade e o respeito de forma leve e descontraída”, descreve.

O cineasta itabunense lembra que esse filme que chega em um momento de alta para o surf no planeta, especialmente para o surf brasileiro. E também compartilha a alegria de termos o primeiro vencedor no surf sendo o nordestino Ítalo Ferreira. Ele, inclusive, filmou o atleta surfar em 2018, durante o campeonato de surf US Open de Huntington Beach, um dos mais importantes da Califórnia.

Por leveza e descontração

Giovanni conta que está na fase de pré-seleção do filme para diversos festivais de cinema nacionais e internacionais. “Trata da relação das pessoas colocando um surfista arrogante e um músico sem inspiração para interagir e aprender um com o outro”, completa, citando a mensagem de “viver em sintonia com a natureza por meio do surf”.

Outro trabalho em que o itabunense está envolvido é um longa-metragem que mistura documentário e ficção. “Um filme de maior escala que levou sete anos para produzir e que dentre outras coisas, vai abordar a ecologia brasileira e o cuidado com a fauna e flora do planeta terra neste mundo pós-pandemia”, revela.

