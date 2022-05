Diretora da BAMIN participa do I Fórum ESG Salvador

A diretora de ESG da BAMIN, Rosane Santos participa, nesta quinta-feira (12) do I Fórum ESG Salvador. Rosane estará no painel Práticas ESG fortalecendo as comunidades do entorno. “É o ESG posto numa posição estratégica, para contribuir com a construção de um planeta melhor agora e no futuro”, avalia Rosane Santos. “Para o setor de mineração, ESG é fundamental. A operação nas minas, o uso de corredores logísticos para escoamento dos volumes produzidos, o impacto socioeconômico e ambiental nos territórios diretos e indiretos de atuação, tudo isso nos desafia a pensar em formas inovadoras de nos antecipar aos riscos sociais e ambientais que possam impactar o negócio e a sociedade”, complementa.

O I Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Alô Alô Bahia e acontece de 10 a 12 de maio no Porto de Salvador.