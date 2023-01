Diretoria do Hospital de Base promove reunião de Planejamento Estratégico para 2023

O diretor-presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), Roberto Pacheco Jr, se reuniu na manhã de quarta-feira, dia 4, com coordenadores de alguns setores da unidade hospitalar. A instituição é mantenedora do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

O objetivo foi discutir a pauta de Planejamento Estratégico para 2023. Durante o encontro, alguns temas foram abordados, como a apresentação do calendário anual de eventos do Hospital de Base, com destaque para o aniversário de 25 anos da instituição este ano, o andamento do Projeto LEAN nas Emergências e Programa 5S, além da criação de uma comissão de qualidade.

Participaram da reunião: Vladson Cruz, supervisor administrativo-financeiro da FASI; Eduardo Oliveira, coordenador geral de enfermagem; Fabiana Souza, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS); e Talita Ramos, coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

Ainda, Daniela Guimarães, coordenadora da Higienização Hospitalar; Nathália Azevedo, coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP); Stela Rios, coordenadora interina do setor de Manutenção; Luiza Souza, coordenadora do setor de Nutrição; Adriano Gonçalves, coordenador de processos e projetos; e Andressa Abrantes, da administração de enfermagem.