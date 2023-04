Dirigentes da OAB fazem visita-guiada no Materno-Infantil de Ilhéus

A justiça e a saúde pública à serviço da cidadania. Esses princípios foram reforçados hoje pela manhã, durante visita que dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subsecção Ilhéus, fizeram ao Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus.

Eles participaram de um encontro onde foram apresentadas as principais ações do hospital desde sua inauguração, em dezembro de 2021, e de uma visita-guiada, conduzida pela diretora do HMIJS, Domilene Borges, oportunidade em que conheceram as dependências e o funcionamento da unidade hospitalar.

Para além do presidente Jacson Cupertino e da vice, Wanessa Gedeon, a OAB foi representada por membros das Comissões do Direito à Saúde; dos Direitos Humanos e Cidadania e dos Direitos da Mulher.

“O que enxergamos aqui é o mesmo sentimento que estamos levando à OAB. A preocupação permanente com a humanização nos serviços prestados”, disse Jacson Cupertino. “Lá na justiça a gente quer que também percebam que por detrás daqueles papéis existem vidas que precisam ser tratadas com atenção, como ocorre permanentemente aqui. E é o que estamos vendo nesta visita”, completou.

A diretora do HMIJS, Domilene Borges, reafirmou o compromisso da FESF em trabalhar pelo fortalecimento nas relações com a sociedade e as entidades representativas da região, assegurando que esse modelo de visita-guiada será um norte da gestão. “Vamos permanentemente mostrar, com transparência, o trabalho realizado no hospital, informando cada novo passo dado, através da parceria com o estado, para oferecer à população um leque maior de serviços de excelência completou.