Dispara número de mortes em Ilhéus por causa do Coronavírus

As últimas informações a respeito do Coronavírus e Ilhéus são bem negativas. É que de ontem para esta segunda-feira, 4, mais quatro mortes foram notificadas pela Secretaria de Saúde do município.

A pandemia, portanto, já matou nove pessoas em Ilhéus, cidade vizinha a Itabuna, onde o índice de contaminação pelo vírus também em alto. Lá, de acordo com o último boletim das autoridades de Saúde, são seis o número de mortes.

Em toda a Bahia, 3.708 casos foram confirmados até agora. Considerando o número de 784 pacientes recuperados e 134 óbitos, 2.970 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.