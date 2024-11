Do imortal indígena à estrela do arrocha: saiba o que rola na Festa Literária de Ilhéus

A diversidade das intervenções artísticas da 7ª Festa Literária de Ilhéus ocupará três palcos durante todo o evento, que movimenta o Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães até sexta-feira, dia 15 de novembro.

O palco O gato malhado e a andorinha Sinhá é garantia de sucesso com a criançada. Já o Gabriela Cravo e Canela traz a música para a cena.

Entre um e outro, o Palco Itinerante, com palhaços e personagens dos livros de Jorge Amado, conduz o público pela vasta programação da FLI.

“A gente quis dar o máximo de diversidade possível e ampliar as possibilidades. Eu espero que funcione bem”, afirma o dramaturgo e diretor do Teatro Popular de Ilhéus, Romualdo Lisboa, responsável pela curadoria artística da Festa.

Um dos objetivos, segundo ele, é favorecer a presença prolongada do público infantil na FLI. “Além do lançamento do livro, da conversa com o autor, as crianças e adolescentes vão ter atrações artísticas durante o dia. A gente selecionou contadores de histórias e espetáculos infantis”.

Uma das atrações é o espetáculo musical de contação de histórias A Aventura de Mariá e Mureci, com manipulação de bonecos e objetos. A cultura popular vem forte com o Bumba-meu-boi da Juerana, A Volta de Jiboia e o Bicho Caçador.

MÚSICA, POESIA E MOQUECAGEM

À noite, a música toma conta do Palco Gabriela Cravo e Canela, reunindo um time de peso, com o Samba da Leoah, Mulheres em Domínio Público, os DJs Orixá Africano e Naharaujo e muito mais. “A gente está no Novembro Negro e traz a Orquestra Afro Gongombira”, ressalta Romualdo Lisboa.

O curador também destaca o Sarau do Poeta, de Jackson Costa; a Moquecagem, aula performance de Rafael Magalhães; e o show Panfletários, de Cabeça Isidoro.

De acordo com Romualdo, com os palhaços durante o dia e os personagens amadianos à noite, o público será instigado a transitar pelos diferentes ambientes da Festa Literária de Ilhéus, que tem sua programação central dividida nos espaços Jorge Amado, Juventudes FLI e Flizinha.

O curador também chama atenção para o lugar de destaque conferido à criatividade dos alunos da rede estadual de ensino. “A produção literária das escolas, dos estudantes, também vai para a Festa Literária. A gente vai ter recital de poesia, música, apresentações teatrais, tudo das escolas estaduais da nossa região.

A LDM é a Editora Oficial do evento, e a FLI recebe também como convidadas as editoras Editus, Via Litterarum, Tertúlias, Teatro Popular de Ilhéus, Editora Mondrongo, Academia de Letras de Ilhéus, Alita – Academia de Letras de Itabuna, Casa da Cultura Popular, Coletivo Raiz, Coletivo Vixi Bahia e Autores(as) Independentes.

A 7ª Edição da FLI – Festa Literária de Ilhéus é uma produção da Sarça Comunicação, tem a LDM como Editora Oficinal do evento e conta com o apoio da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), do Governo do Estado da Bahia, através da Bahia Literária, ação da Fundação Pedro Calmon/Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação.

,PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA FLI – FESTA LITERÁRIA DE ILHÉUS | 7ª EDIÇÃO

Palco “O gato malhado e a andorinha Sinhá

14.11 (quinta-feira)

10h A Aventura de Mariá e Mureci | espetáculo musical de contação de histórias com manipulação de bonecos e objetos.

14h Contação de histórias com Rita Prudente.

16h Música para ouvir e sonhar | espetáculo musical com músicas de espetáculos infantis.

15.11 (sexta-feira)

14h Contação de histórias com Miriam Oliveira.

PALCO GABRIELA CRAVO E CANELA

15.11 (sexta-feira)

11h30 Jackson Costa | Sarau do Poeta

12h30 Moquecagem – aula performance com Rafael Magalhães

19h Juacy e Trio Ypsilone

20h Panfletários, de Cabeça Isidoro

21h Victor Barreto | DJ Orixá African

Palco itinerante

13.11 (quarta-feira)

Palco itinerante (Durante todo o dia palhaços divertem as crianças e as conduzem pelo universo encantado da literatura. À noite, personagens amadianos saltam das páginas do livro Gabriela cravo e canela e fazem um tour pela Festa Literária.)

18h Bumba-meu-boi da Juerana, manifestação da cultura popular de Ilhéus/Ba

14.11 (quinta-feira)

Palco itinerante (Durante todo o dia palhaços divertem as crianças e as conduzem pelo universo encantado da literatura. À noite, personagens amadianos saltam das páginas do livro Gabriela cravo e canela e fazem um tour pela Festa Literária.)

17h30. A volta da jiboia, manifestação da cultura popular de Itacaré/Ba.

15.11 (sexta-feira)

Palco itinerante (Durante todo o dia palhaços divertem as crianças e as conduzem pelo universo encantado da literatura. À noite, personagens amadianos saltam das páginas do livro Gabriela cravo e canela e fazem um tour pela Festa Literária.)

16h Orquestra Afro Gongombira (Área externa)

17h Bicho Caçador, manifestação da cultura popular de Itacaré/Ba