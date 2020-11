Do leito da UTI para a cadeira de prefeito de Itabuna

Neste final de semana, chegou o que faltava para apimentar esta reta final da campanha política em Itabuna: uma pesquisa feita por um profissional competente e de credibilidade como Agenor Gasparetto, que há anos comanda tão bem a sua Sócio Estatística.

Os números de Gasparetto sugerem que ainda não será desta vez que Itabuna reelegerá um prefeito. Assim, o sonho de Fernando Gomes de quebrar esse tabu está longe de ser concretizado, pois, em terceiro lugar, ele tem apenas 13, 91 por cento das intenções de voto.

É também tendência, com base na pesquisa, que o itabunense não repetirá políticos já testados na Prefeitura. Sobrou então para Geraldo Simões, 4,82 %, e Capitão Azevedo, 15,73 %, além do próprio FG. Eles, inclusive, estão com alta rejeição.

A pesquisa de Gasparetto foi comemorada, portanto, por apenas um candidato: Augusto Castro, político com experiência de dois mandatos na Assembleia Legislativa, porém ainda virgem no Executivo.

Augusto Castro aparece com confortáveis 31,82 %. Outra vantagem é que ele é o candidato com menor índice de rejeição, cenário que o deixa como favorito para comandar a Prefeitura de Itabuna pelos próximos quatro anos.

A grande surpresa da pesquisa, no entender de muita gente, foi a posição nada agradável do médico Antônio Mangabeira, segundo lugar na eleição passada. Com apenas 9,64%, ele ocupa o quarto lugar. Ou seja, menos de um terço das intenções de voto de Augusto Castro.

Caso aconteça, a eleição do ex-parlamentar tornará verossímil o pensamento daqueles itabunenses que sonham ver a cidade com uma arrojada versão administrativa. E assim, quem sabe, se beneficiar do novo.

Os números frios da pesquisa esquentaram, dessa forma, a possibilidade de sair das urnas um prefeito que há poucos dias agonizava na UTI com Covid-19. A dinâmica da vida é assim mesmo: imprevisível e cheia de surpresas.

Mas, apesar dos números favoráveis a Augusto, vale ressaltar: a eleição ainda não acabou. Uma virada, já nos descontos, não acontece apenas no futebol. Faz parte também, com muitos exemplos, do jogo político.

VEJA A PESQUISA

Augusto Castro – 31,82%

Capitão Azevedo – 15,73%

Fernando Gomes – 13,91%

Dr. Mangabeira – 9,64%

Geraldo Simões – 4, 82%

Isaac Nery – 3,55%

Charliane Souza – 3,18%

Pedro Eliodório – 0,36%

Professor Max – 0,36%

Edmilton Carneiro – 0,18%

Alfredo Melo – 0,09%

A pesquisa eleitoral presencial, registrada no TSE sob o número BA-05162/2020, ouviu 1.100 pessoas, entre os dias 3 e 6 /11; tem nível de confiança de 95% e margem de erro 3%.