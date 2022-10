Do presencial ao on-line, comércio de Itabuna aponta crescimento

A hora de presentear abre mais uma porta para o comércio e os estabelecimentos que vendem itens para os pequenos (principalmente brinquedos) estarão à disposição também em parte do feriado do Dia das Crianças, em Itabuna.

Segundo o presidente do Sindicom (Sindicato do Comércio Varejista), José Adauto Vieira, lojas funcionarão das 9 às 13 horas, na quarta-feira (12), graças a um acordo entre lojistas e comerciários.

Ele ressalta a expectativa de melhora nas vendas, principalmente em relação aos dois últimos anos (marcados pela pandemia, cujos números, finalmente, indicam superação). “As lojas se prepararam para essa melhora e já estão pensando no fim do ano”, comentou, por telefone, ao Diário Bahia.

A mesma linha de otimismo é demonstrada pelo presidente da CDL, Carlos Leahy. Ele destaca os dados que mostram crescimento de 4,5 por cento ao mês nas vendas. Sobre o Dia das Crianças, cita o quão diversificadas são as opções de presentes. Além de material esportivo e de vestuário, tem os eletrônicos (dos celulares aos jogos).

“Setembro deu uma resposta boa, com a Semana do Brasil e o Liquida Bahia, agora tem o Dia das Crianças, novembro tem a Copa, a Black Friday… Com fé em Deus, as perspectivas são as melhores possíveis”, aposta.

Ensinamentos da pandemia

Carlos Leahy reconhece, ainda, entre os ensinamentos da pandemia o entendimento de que é possível comprar on-line. E o quanto o comércio local também aprendeu com o e-commerce, as novas plataformas de vendas.

“Na pandemia, as pessoas entenderam que podem comprar também de casa; o delivery é outra porta que se abriu. A venda presencial é ótima, mas nós aprendemos também a vender com a pandemia”, afirma o presidente da CDL, sobre o reforço que as novas tecnologias deram ao comércio.