DOAÇÃO DE HIDRATANTES BENEFICIA PACIENTES DA RADIOTERAPIA DA SANTA CASA DE ITABUNA

Chefe de cozinha no restaurante da família, em Ilhéus, dona Rita de Cássia Borges, 56 anos, está entre os pacientes que decidiram enfrentar o tratamento contra o câncer com fé, leveza e otimismo. Ela descobriu a doença há pouco mais de um ano, durante uma consulta médica. “Confesso que levei um grande susto. Faltou-me chão quando recebi o diagnóstico, mas resolvi que lutaria com todas as forças”, conta Rita.

Rita de Cássia decidiu que manteria a rotina de trabalho, vida social e não faria da vida um grande drama. Carismática, resenhista, comunicativa e dona de uma enorme sensibilidade, ela fez novos amigos logo nos primeiros dias de tratamento na Unidade de Radioterapia da Santa Casa de Itabuna, no anexo do Hospital Manoel Novaes. Informou para a família e amigos sobre a descoberta do câncer de mama e, como esperava, tem recebido todo o apoio.

No início do tratamento de radioterapia, dona Rita de Cássia Borges recebeu a doação de dois hidratantes. “Fui agraciada por uma grande amiga. Fiquei com um hidratante e trouxe o outro para que as meninas fizessem a doação para alguém que não tivesse condições adquiri-lo”, conta. Junto com um sabonete específico, os hidratantes são recomendados para prevenção contra radiodermite ou dermatite por radiação, reação que o paciente pode apresentar durante o tratamento.

A reação da funcionária da unidade que recebeu a doação sensibilizou a chefe de cozinha. “A enfermeira Gisele recebeu o hidratante com muita gratidão. Naquele momento, o senhor me tocou. Como se tivesse ouvido: Rita, você tem muitas amizades, é muita querida, amada, porque não fala com a sua família e amigos para fazer uma doação aos pacientes mais necessitados. Falei sobre a campanha e todos apoiaram a ideia”, destaca a chefe de cozinha.

Em oito dias de campanha, Rita de Cássia arrecadou dinheiro suficiente para a aquisição de 86 hidratantes de 400 ml cada. “As pessoas fizeram questão de doar e até agradeceram pela oportunidade de contribuir com o tratamento de quem nem conhecia. Foi um momento muito especial, de muita gratidão. Agradeço a Deus por todos terem abraçado a causa. Estou muito feliz por ter somado”, diz.

ETAPAS DO TRATAMENTO

A moradora de Ilhéus começou o tratamento com quimioterapia, passou por cirurgia e, no início deste mês, foi encaminhada à unidade de Radioterapia, no Hospital Manoel Novaes, pelo médico Eduardo Kowalski. “Fui muito bem acolhida na unidade. Sou muito grata a Deus por me conceder a oportunidade de fazer o tratamento. Agradeço também aos funcionários pelo acolhimento, carinho, cuidado e dedicação de todos”.

A paciente destaca a importância da equipe multidisciplinar para o processo que vem enfrentando. A enfermeira Gisele Guimarães é uma das responsáveis pelas orientações e acompanhamento do tratamento de radioterapia do paciente. “Ela foi quem me passou todas as instruções. Indicou o uso de hidratante para que não viesse a sofrer queimaduras”.

A enfermeira Gisele Guimarães confessa ter ficado muito feliz com a iniciativa de Rita de Cássia. “Ao receber a doação, me veio logo à mente um paciente que iniciou o tratamento, mas não tem condições de adquirir um produto para seguir às orientações. No dia seguinte ao recebimento, eu fiz a doação para esse senhor, morador de Jequié. Dias depois, ela chegou com muitos hidratantes. Esse ato de solidariedade beneficiará dezenas de pacientes carentes”, comemora.

A Unidade de Radioterapia da Santa Casa de Itabuna atende pacientes do sul, baixo sul, extremo-sul e sudoeste da Bahia. Referência no interior da Bahia, o serviço é 100% SUS e, nos próximos meses, ganhará um novo acelerador linear, o que garantirá um tratamento ainda mais preciso.