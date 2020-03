Doação de terreno próximo ao lixão é tema de audiência na Câmara de Itabuna

O projeto (nº 01/2020) que busca autorização da Câmara de Itabuna, para o Executivo doar um terreno de 56 hectares à empresa Rac-Saneamento, será tema de audiência pública na manhã desta terça-feira (03). Marcada para 9 horas, no plenário Raymundo Lima, a reunião foi solicitada pelo vereador Júnior Brandão (PT) e deverá contar com a presença dos demais edis. Estão convidados o secretário executivo da Amurc, Luciano Veiga; o presidente da OAB, Edmilton Carneiro; da Comissão de Desenvolvimento Urbano Sustentável e da população em geral, assim como representantes da dita empresa catarinense.

Já em análise nas Comissões Técnicas da Casa, o assunto foi alvo de pedidos de vistas assinados pelo autor da audiência, além pelos edis Babá Cearense (PSL), Enderson Guinho e Charliane Sousa (PTB). Todos desejam mais esclarecimentos sobre a proposta encamihada pelo Executivo, que avalia a área em R$ 1.412.120,00. Leva-se em conta, por sinal, o fato de ser este um ano eleitoral e as limitações legais decorrentes do período.

Segundo Brandão, entre as dúvidas a serem sanadas na audiência estão o processamento de resíduos industriais e da construção. Afinal, o projeto só menciona textualmente aqueles domiciliares e comerciais. Ele também indaga quais oportunidades de trabalho serão oferecidas às famílias que hoje sobrevivem a partir do lixão.”O que a empresa fará, por exemplo, do local onde hoje é o lixão? Haverá algum projeto de cuidado para com aquela área? Temos alguns leitos de rio, que acabam jogando no rio Cachoeira e que precisam ser cuidados”, questiona Júnior Brandão.