Doações de empresas reforçam estoque de EPI’s para profissionais de saúde em Itabuna

A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia encaminhou doações de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, para fortalecer o combate ao Novo Coronavírus em Itabuna. Os itens, que chegaram quinta-feira (21), foram cedidos pela iniciativa privada. Incluem mil unidades de Álcool Gel Antisséptico 70% (embalagem 500ml), doados pela Lima & Pergher; mil máscaras PFF 2 sem válvula, doados pela Deltaplus; 10 mil máscaras triplas com elástico, doados pela Megasoft; mil protetores faciais, doados pela Ambev e 10 mil toucas hospitalares descartáveis, doados pela empresa Anadona.

Os equipamentos serão enviados, inicialmente, para o almoxarifado central, setor responsável pela distribuição para as unidades e profissionais da saúde do município. Após isso, conforme surgimento da demanda nos hospitais e unidades, a secretaria municipal de saúde abastecerá os locais com os equipamentos que garantem a segurança dos profissionais de saúde no enfrentamento da Covid-19.

“União de forças”

O secretário Uildson Nascimento comentou que a doação reforça o combate ao coronavírus no município, no momento em que toda a população de Itabuna precisa unir forças para reduzir a curva de contágio da doença.

“Em nome da secretaria municipal de saúde e em nome do prefeito Fernando Gomes, fica aqui o nosso agradecimento à SESAB e a todas essas empresas que estão colaborando com o nosso município nessa luta contra o coronavírus”, disse.