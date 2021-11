Doe Esperança: Polícia Civil busca apoio para Abrigo São Francisco

Os 88 idosos que vivem no Abrigo São Francisco de Assis, em Itabuna, contam com a solidariedade da população. Por iniciativa de servidores da Polícia Civil, começou nesta terça-feira (30) a campanha “Doe Esperança”, para arrecadar donativos àquela entidade.

Até o dia 19 de dezembro, é possível colaborar com alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, materiais de higiene pessoal e de limpeza. Um dos pontos de arrecadação é a própria sede da 6ª Coorpin (Coordenadoria de Polícia Civil), além da rede de supermercados Itão, Drogarias Velanes e Academia Fisioclin.

Segundo o delegado Evy Paternostro, a busca é por parcerias com empresários, para abastecer o Abrigo São Francisco com proteínas durante seis meses. Ele explica as razões para escolha da entidade: “É comovente ver que temos em Itabuna uma instituição que faz um trabalho social extremamente relevante, mas extremamente carente da contribuição da sociedade”, justifica.

Estamos falando de um trabalho que sempre contou com contribuições da comunidade e que enfrenta situação ainda mais delicada na pandemia. “[A campanha] é muito útil pra a gente, porque temos muitos gastos. Precisamos de alimentos, fraldas… Porque com a fralda, não suja a roupa de cama, não suja a roupa pessoal; tudo isso custa muito caro”, apela a presidente da entidade, Maria de Lourdes Dantas.