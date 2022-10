Dois dias de simpósio sobre fisioterapia na Faculdade de Ilhéus

As faculdades de Ilhéus e Madre Thaís realizam o I Simpósio de Fisioterapia nos dias 13 e 14 de outubro, quinta e sexta-feira, em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta. O evento acontece no auditório da Faculdade de Ilhéus, na zona sul da cidade, com a abordagem do tema “Novos campos de atuação da Fisioterapia”.

A programação do simpósio começa às 19 horas, na quinta-feira, com uma videoconferência sobre Fisioterapia Humanitária (Trocas Virtuais entre alunos e Curriculum), tendo como palestrante a professora doutora María Isabel Tomas-Rodríguez (Alicante – Espanha), Mestra em Investigação na atenção primária, Doutora em Investigação em Ciências Clínicas-Quirúrgicas pela Universidade Miguel Hernández, instituição na qual também é docente.

Em seguida, às 20 horas, haverá palestra presencial sobre o tema “Fisioterapia além das fronteiras: saúde global, ações humanitárias e campos de atuação”, com o professor doutor Marcos Túlio Raposo, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb/Jequié). Ele é mestre em Saúde Coletiva, doutor em Ciências, com concentração em Medicina Preventiva; pós-doutor em Ciências, com participação em estágio pós-doutoral na “Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández” (Alicante-Espanha). Logo após, acontece um coquetel em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta.

Na sexta-feira, dia 14, será realizado um ciclo de palestras sobre “Aplicabilidades da Cif em diferentes áreas da Fisioterapia”, no modo Online. Às 19 horas, uma videoconferência sobre “CIF nas Disfunção Temporomandibulares: do diagnóstico ao tratamento fisioterapêutico”, com o professor Matheus Lima, da Faculdade de Irecê, especialista em Fisioterapia Ortopédica, com ênfase em Terapia manual, pós-graduando em Disfunção Temporomandibulares e orofaciais, e atua com Dry needling, Mulligan, RPG e Pilates.

Às 19h40min, o tema será “CIF na Fisioterapia na Saúde da Mulher”, videoconferência com a professora Maíra Creusa Farias Belo, docente da Unifacisa (Paraíba), especialista em Fisioterapia em Urologia e Obstetrícia e mestra em Fisioterapia, instrutora do método Pilates no ciclo gravídico/puerperal.

O evento será encerrado com uma palestra presencial, às 20h30min, sobre “CIF nas Disfunções pediátricas”, a ser proferida pela fisioterapeuta Drielly Luisy Vitor Santos, especialista em Fisioterapia Pediátrica e Neonatologia, com ênfase em reabilitação neuropediátrica e psicomotricidade clínica.