Dois eventos da área empresarial em Itabuna: Futuro X Empreendedorismo

Acontece nos dias 19 e 20 de outubro de 2023, no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, XII Congresso Norte e Nordeste das Micro e Pequenas Empresas e o XVI Encontro Nacional de Líderes das Micro e Pequenas Empresas com o tema: Futuro X Empreendedorismo. O evento tem a expectativa de receber 1200 empresários, líderes empresariais, empreendedores, presidentes de associações e cooperativas, que contarão com palestras, painéis de debates sobre o varejo, empreendedorismo e associativismo, inovações do agronegócio, crédito, marketing digital, tecnologia e inovação do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Também oferecerá oficinas e a feira do empreendedor aos participantes do congresso.

O evento tem como objetivo levar conhecimento e networking, cases de sucesso e melhorar práticas através de palestras e debates focados em marketing digital, tecnologia e inovação na área rural e urbana, proporcionar qualificação empresarial e de lideranças, associativismo e crédito, temas de extrema relevância para as microempresas, empresas de pequeno porte, empreendedores individuais, artesãos e o agro.

Ainda os participantes contarão com debates sobre a importância das políticas de tecnologia e inovação como forma de apoio ao fortalecimento e desenvolvimento das micro e pequenas empresas rurais e urbanas, fortalecer o associativismo e as entidades representativas do segmento, promover relacionamento e troca de experiências entre o público-alvo, possibilitando o acesso à informação das margens de erro na gestão dos negócios, sensibilizar empresários e empreendedores da importância de se ter uma postura mais competitiva e profissional quanto a condução de gestão de seus negócios.

O projeto terá uma abrangência local, regional, estadual e nacional, com previsão de presenças de representantes de entidades de representação empresarial do segmento das micro e pequenas empresas de todo o país, e por ser um evento híbrido, de punho gratuito as inscrições foram abertas de maneira a atender todos os brasileiros com CNPJ, onde as inscrições estão abertas na plataforma do Sympla.

Este projeto contempla nas dependências interna quatro salas que faremos as oficinas de crédito, do agro, da cultura, do artesanato e da tecnologia, simultaneamente com as palestras e painéis temáticos no auditório principal, além da feira do empreendedor e da gastronomia.

Sobre a Ampesba

É uma Associação das Micro, Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais do Estado da Bahia, que foi fundada em 17 de maio de 2007, e é uma Entidade de representação exclusiva do segmento das microempresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais, atuando em níveis municipal e estadual. Estamos apresentando o XII Congresso Norte e Nordeste das Micro e Pequenas Empresas e do XVI Encontro Nacional de Líderes das Micro e Pequenas Empresas, evento híbrido já consolidado com várias edições, onde envolverá lideranças e empresários dos setores comercial, industrial, de prestação de serviços, artesanato e o agro de todo o território nacional.