Dois moradores de Ilhéus morrem em queda de avião

Um avião de pequeno porte caiu em Barreiras, oeste da Bahia, e causou a morte de três pessoas. Duas delas moravam Ilhéus.

O acidente ocorreu na manhã deste sábado em uma área de vegetação, onde equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros tiveram acesso. Porém, as vítimas já foram resgatadas mortas dos destroços da aeronave.

Morreu no acidente, Lucas, conhecido como Corisco, piloto. Ele morava na cidade de Luís Eduardo Magalhães, a cerca de 70 quilômetros de Barreiras. As outras vítimas foram o empresário Jackson Bomfim e seu filho Matheus Bransford, engenheiro elétrico de 27 anos. Eles moravam em Ilhéus, onde, possivelmente, os corpos serão sepultados.

Segundo apurou a polícia, a aeronave caiu a cerca de um quilômetro do aeródromo da Associação Barreirense de Aerodesportiva (ABA), onde decolou. Não se sabe ainda as causas do acidente.