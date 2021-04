Dois mortos em ação policial em Ilhéus

Cinco comparsas, além da esposa de um foragido do Complexo Penitenciário da Mata Escura foram localizados durante ação conjunta de cumprimento de mandado, busca e apreensão, no bairro Barro Vermelho, situado no município de Ilhéus. A operação ocorreu nesta sexta-feira (9).

As investigações da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) levaram as equipes, em parceria com a 70ª Companhia Independente da PM, Rondesp Sul e Cipe Cacaueira, até os esconderijos do grupo. Durante as diligências as equipes cumpriram a prisão preventiva da companheira do foragido, por ser acusada de participação em um homicídio ocorrido em janeiro deste ano.



Nas buscas realizadas nas residências foram encontrados colete balístico, munições, pinos de cocaína, dinheiro, duas espingardas e dois revólveres. Três acabaram capturados em flagrante. Outros dois comparsas reagiram contra os policiais no momento da abordagem. Houve revide, eles foram atingidos e não resistiram.

Para o coordenador da 7ª Coorpin, delegado Evy Silva Nery Júnior, com essas prisões as chances de encontrar o criminoso – foragido desde novembro de 2020 – aumentaram. “Com as nossas investigações e ações estamos desarticulando todo o apoio de comparsas que ele e o grupo têm”, disse.