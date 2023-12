Dois mortos em acidente com lanchas em Boipeba

Um grave acidente envolvendo duas lanchas ocorreu na última sexta-feira, dia 29, nas proximidades de Boipeba, no baixo sul da Bahia. Segundo o G1, uma das embarcações fazia a travessia de passageiros entre a cidade de Valença e a Ilha quando foi atingida por outra, que fazia um passeio pela região, o chamado “Volta à Ilha”, que contorna o território.

Ainda de acordo com o G1, as vítimas foram identificadas como Mário André Machado Cabral, de 34 anos, natural de Maceió (AL), e Larissa Fanny Galantini Pires, de 35 anos, de Goiânia. O condutor de uma das lanchas ficou ferido. O outro foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Territorial de Cairu. Ele apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com a Companhia dos Portos, as lanchas bateram de frente no local conhecido como Rio do Inferno, nas imediações do Encantado, no trecho conhecido como Cruzinha, na Ilha de Boipeba. Ainda não se sabe sobre provocou a colisão entre as embarcações.