Dois mortos em Itabuna por causa da enchente

A Polícia Técnica de Itabuna liberou para sepultamento na manhã desta segunda-feira, 27, dois corpos de pessoas que morreram como consequência das últimas chuvas na região. As vítimas, segundo a polícia, foram o jovem Felipe Duarte Garcia, de 21 anos, e Maria das Neves Souza dos Santos, de 33.

Felipe foi levado por uma forte correnteza, no bairro Urbis lV, onde residia, e o corpo foi encontrado às margens do Rio Cachoeira. Já Maria das Neves morreu em casa, na Vila da Paz, dentro do banheiro, que desabou. Gravemente ferida, ela foi levada para o hospital de Base, mas não resistiu.

O volume de água do Cachoeira começou a baixar hoje cedo, e muita gente atingida pela enchente começa a voltar para casa. Situação começa a se normalizar também nas áreas do comércio.

Além de Itabuna, outros 71 municípios baianos sofrem as consequências dos temporais. Quase 20 famílias estão desabrigadas, segundo a Defesa Civil do estado.