Dois mortos em operação da PM em Buerarema

Um revólver, uma pistola e uma carabina foram apreendidos por equipes do 15⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Itabuna) e da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna (CIPRv), nas primeiras horas desta sexta-feira (20), no município de Buerarema.

Segundo o tenente-coronel Robson Farias, comandante do 15⁰ BPM, as equipes empregadas na Operação Força Total flagraram homens armados no bairro de São Sebastião. Dois criminosos dispararam contra os policiais e acabaram feridos.

Com a dupla foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, um revólver calibre 38, uma carabina calibre 44, munições para as armas, dois quilos de maconha, dois celulares, luvas e touca ninja.

Os homens foram socorridos para o Hospital Municipal, mas não resistiram aos ferimentos.