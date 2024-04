Dois mortos em troca de tiros com a PM em Ilhéus

Policiais militares da 70ª CIPM salvaram a vida de quatro pessoas e apreenderam com criminosos uma submetralhadora 9mm, uma pistola 21 munições e dois carregadores na avenida Itabuna, em Ilhéus, na manhã de quarta-feira (24).

Os PMs realizavam policiamento na localidade conhecida como Rua do Mosquito, quando avistaram quatro vítimas, uma delas um bebê, que estavam sob a mira de homens armados. Com a chegada dos militares, os criminosos fugiram para uma área de mata. Quando os policiais resgataram as vítimas foram informados por elas que desde a noite anterior estavam sob a ameaça dos indivíduos.

Durante buscas no local, a guarnição foi surpreendida com disparos de arma de fogo e houve o revide. Após cessar os tiros, os pms encontraram dois suspeitos armados feridos ao solo, que foram socorridos para uma unidade de saúde na região, onde não resistiram.

Com os criminosos os policiais apreenderam uma submetralhadora 9mm e uma pistola do mesmo calibre, além de munições e carregadores. Os demais envolvidos fugiram. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial da região, onde todo o material apreendido foi apresentado.

Texto: Polícia Militar