Dois PMs baleados em troca de tiros com bandidos em Ilhéus

O soldado Cardoso foi submetido a uma cirurgia no hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, onde deu entrada na noite desta segunda-feira, 27, com um tiro no peito. Ele foi baleado durante tiroteio com bandidos, no bairro Ilhéus 2, zona sul da cidade.

André, outro soldado que participou da operação policial, também foi baleado. Porém, sem muita gravidade, ao contrário de Cardoso, que requereu cuidados médicos. Os dois, segundo a PM, são da Peto 69.

Em relação aos bandidos, o que se sabe até agora é que eles estão em um matagal cercados por PMs, que chegaram em várias viaturas atendendo ao pedido de reforço. Considerados de alta periculosidade, os criminosos são do bairro Teotônio Vilela.