Domingo tem atividade física na Beira Rio

Quem estiver afim de sair do sofá, deixar o carro ou moto em casa e partir para a atividade física tem neste domingo (23) um destino certo: a tão conhecida “Beira Rio”, no centro da cidade. É mais uma edição do projeto “Movimente-se Itabuna”, ação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que acontecerá durante o dia. A avenida Aziz Maron (nome oficial da via), bairro Góes Calmon, será fechada das 8 às 11 e das 15 às 18 horas para a prática de esportes ao ar livre.

O vice-prefeito e secretário Enderson Guinho explica que toda manhã de domingo uma academia vai trazer atividades físicas e aulas de dança para o público de todas as idades. À tarde, a turma do pedal, skate e outros equipamentos esportivos pode praticar suas atividades na avenida. Detalhe: estará fechada para carros.

Importância de incentivo

Guinho ressalta que o esporte ao ar livre faz bem para o corpo e para alma, pois diminui as chances de determinadas doenças aparecerem, como diabetes e hipertensão. Por isso, o domingo será muito mais do que um dia agradável.

“Nossos jovens e adultos precisam ser incentivados e estimulados à prática esportiva, independente da modalidade. Este é o nosso papel: apoiar, promover e incentivar a comunidade nessa prática saudável”, afirma.

O Chefe de Gabinete da Secretaria de Esportes e Lazer, Wellington Magalhães, também lembra a importância de atividades esportivas ao ar livre. Mas, lembra que o distanciamento, o uso da máscara e do álcool em gel não podem ser esquecidos. “Vamos cuidar da nossa saúde nos movimentando, com responsabilidade e segurança”, orienta.